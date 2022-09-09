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İBB yönetiminin "Genç Kart" vaadi! 25 yaş altı herkese verilen söz neden unutuldu?

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Giriş: 09.09.2022 16:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin seçimlerdeki en büyük vaatlerinden biri olan Genç Kart'tan hala bir haber yok. Öğrenci olmayan 25 yaş altı herkesin toplu ulaşıma yüzde 40 indirimli binmesini sağlayacak kart, meclis gündemine bile getirilmedi. Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ise Haziran 2019'daki kayıtları hatırlatıyor.
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İBB yönetiminin Genç Kart vaadi!
İBB yönetiminin "Genç Kart" vaadi!
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