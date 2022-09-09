09 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB yönetiminin "Genç Kart" vaadi! 25 yaş altı herkese verilen söz neden unutuldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin seçimlerdeki en büyük vaatlerinden biri olan Genç Kart'tan hala bir haber yok. Öğrenci olmayan 25 yaş altı herkesin toplu ulaşıma yüzde 40 indirimli binmesini sağlayacak kart, meclis gündemine bile getirilmedi. Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ise Haziran 2019'daki kayıtları hatırlatıyor.