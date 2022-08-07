07 Ağustos 2022, Pazar
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İBB yönetimi otopark projesini iptal etti! Bahçelievler sakinleri otopark talep ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Bahçelievler'de bir proje değişikliği yaptı. Ancak bu basit gibi görülen değişiklik, halkın dört gözle beklediği otopark projesinin iptali olunca tepkiler bir hayli yükseldi. Normal bir çocuk parkı için 230 günlük süre verilmesi de toplanma alanı olmayan çevre sakinlerini endişelendirdi.