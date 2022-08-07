07 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İBB yönetimi otopark projesini iptal etti! Bahçelievler sakinleri otopark talep ediyor

İBB yönetimi otopark projesini iptal etti! Bahçelievler sakinleri otopark talep ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2022 12:02
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Bahçelievler'de bir proje değişikliği yaptı. Ancak bu basit gibi görülen değişiklik, halkın dört gözle beklediği otopark projesinin iptali olunca tepkiler bir hayli yükseldi. Normal bir çocuk parkı için 230 günlük süre verilmesi de toplanma alanı olmayan çevre sakinlerini endişelendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya’nın dönüşü hızlanıyor
Dünya’nın dönüşü hızlanıyor
İBB otopark projesini iptal etti
İBB otopark projesini iptal etti
İstanbul’da şaşırtan görüntüler! Taksinin üstünde yolculuk
İstanbul’da şaşırtan görüntüler! Taksinin üstünde yolculuk
İstanbul’da Kenan Doğulu konserinde “baskın”
İstanbul’da Kenan Doğulu konserinde “baskın”
Bir anlık ihmal 2 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
Bir anlık ihmal 2 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
Komşu vahşeti! Boğazını keserek öldürdü
Komşu vahşeti! Boğazını keserek öldürdü
Görüntüler Türkiye’den! 2 metrelik yılanlar...
Görüntüler Türkiye'den! 2 metrelik yılanlar...
Yerli ve yabancı turist akını
Yerli ve yabancı turist akını
3 büyükşehirde halk ekmeğe zam
3 büyükşehirde halk ekmeğe zam
Soma’daki yangın kontrol altında
Soma'daki yangın kontrol altında
Aşure günü ne zaman?
Aşure günü ne zaman?
İstanbul’da hareketli anlar!
İstanbul’da hareketli anlar!
Daha Fazla Video Göster