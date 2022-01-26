İBB yolu açamayınca devreye Bakanlık girdi

İstanbul'da kar çileye ve esarete döndü. Mahsur kalan sürücüler araçlarını otoyollarda terkederek evlerine yürüyerek gitti. Ancak araçları hala yol kenarlarında alınmayı bekliyor. İBB ise günlerdir bölgeye müdahale etmedi. Bakanlık bunun üzerine devreye girdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

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