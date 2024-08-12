İBB, tramvayın son durağını çökme riskli binanın önü yaptı! Çökme riski bulunan bina böyle görüntülendi

Güngören’de çökme riski nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, tramvayın son durağının çökme riski olan binanın önü olması tepki topladı. Vatandaşlar, “Eğer bina çökecekse neden son durak burası” diyerek duruma tepki gösterdi.

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