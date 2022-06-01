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İBB tankeri şarampole düştü! Skandallar bitmek bilmiyor | 2 kişi yaralandı

AA
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Giriş: 01.06.2022 11:43
Skandallarıyla gündemden düşmeyen İBB araçları, bir kez daha çalışanlarının hayatını riske attı. Edirne istikametinde ilerleyen İBB'ye ait su tankeri, sürücünün hakimeti kaybetmesi sonucu bariyeri kırarak şarampole düştü. Meydana gelen kazada İBB'ye ait tankerdeki 2 kişi yaralandı.
İBB tankeri şarampole düştü!
İBB tankeri şarampole düştü!
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