İBB su zammı, ölüme terk edilen köpek, İstanbulluların trafik çilesi...İşte İstanbulluların gündeme dair tepkileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılıp ölen köpek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan, tüp bebek isteyen bir kadınla ilgili anlattığı anısı, İSKİ’nin suya yüzde 15, 62 oranında yaptığı zam ve İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi trafik. Haftanın gündemdeki konularını A haber Muhabiri İslim Çobanoğlu sokağa indi, İstanbullulara sordu. İşte aldığı yanıtlar.