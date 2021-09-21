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İBB Şehir Tiyatroları'nda taciz skandalı! Uğur Arda Aydın hakkında karar çıktı

İHA
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Giriş: 21.09.2021 17:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yaşanan taciz skandalında karar çıktı. Meslektaşları Nazife Aksoy ile Mana Alkoy’u taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Uğur Arda Aydın’ın “cinsel saldırı” suçundan 2 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Sinirli bir şekilde duruşma salonundan çıkan sanık Aydın, kendisini görüntülemek isteyen kadın muhabire, “Çekil şuradan” diyerek tekme attı.
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