İBB Şehir Tiyatroları'nda taciz skandalı! Uğur Arda Aydın hakkında karar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yaşanan taciz skandalında karar çıktı. Meslektaşları Nazife Aksoy ile Mana Alkoy’u taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Uğur Arda Aydın’ın “cinsel saldırı” suçundan 2 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Sinirli bir şekilde duruşma salonundan çıkan sanık Aydın, kendisini görüntülemek isteyen kadın muhabire, “Çekil şuradan” diyerek tekme attı.