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19.12.2019

İBB önünde Ekrem İmamoğlu'na 'fayton' tepkisi |Video

Büyükada’da Ruam hastalığı tespit edildikten sonra 81 atın öldürülmesinin ardından hayvan sever bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Burada toplanan grup üyeleri bir süre slogan attıktan sonra çadır kurarak olayı protesto etti. Bazı vatandaşlar İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Büyükada'da bulunan, Ruam hastalığına yakalanmış 81 atın öldürüldüğünün açıklamasının ardından Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bir araya geldi.

Burada toplanan grup slogan atarak atların öldürülmesini protesto etti. Atılan sloganların ardından grup üyeleri yanlarında getirdikleri çadırları kurarak eylemlerini sürdürdü. Grup adına belirlenen 3 kişi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek yetkililerden bilgi aldı.

Grubun İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki bekleyişi sürerken, polis ekiplerinin ise güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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