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İBB minibüsü kaldırdı yolcuları mağdur oldu! Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden ücretsiz servis

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 09:40
İstanbul Gaziomanpaşa'da iptal edilen minibüs hattı nedeniyle vatandaş mağdur oldu Gaziosmanpaşa Belediyesi mağduriyeti gidermek için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, toplu taşıma durakları ve merkezi güzergahlara ücretsiz ring seferleri başlattı.
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İBB minibüsü kaldırdı yolcuları mağdur oldu
İBB minibüsü kaldırdı yolcuları mağdur oldu
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