İBB minibüsü kaldırdı yolcuları mağdur oldu! Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden ücretsiz servis

İstanbul Gaziomanpaşa'da iptal edilen minibüs hattı nedeniyle vatandaş mağdur oldu Gaziosmanpaşa Belediyesi mağduriyeti gidermek için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, toplu taşıma durakları ve merkezi güzergahlara ücretsiz ring seferleri başlattı.

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