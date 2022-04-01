01 Nisan 2022, Cuma
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İBB hizmet aracında şok görüntü! İşçiyi, boyaların üzerinde kilometrelerce taşıdılar
İstanbul'da neredeyse her gün bir skandala imza atan İBB bir kez daha gündem oldu. Trafikte görüntülenen İBB hizmet aracı, çalışanı kasada taşıdı. Boya kutularının üzerinde oturan kişinin hayati tehlikesi bir vatandaş tarafından görüntülendi.