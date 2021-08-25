26 Ağustos 2021, Perşembe
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İBB hırsızlık iftirasıyla işten çıkardı! Hayatı karardı eşi dertlendi kansere yakalandı
İspark'ta çalışan Sinan Şeker, İBB yönetimi değiştikten sonra "görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık suçları" ile işten kovuldu. Suçlamaları kabul etmeyen 3 çocuk babası adam mahkeme karşısında aklandı. Ancak; Sinan Şeker ve ailesinin yaşadıkları çok ağırdı, eşi o süreçte kansere yakalandı.