CHP'li İBB'nin çift maaşlı yeni halkla ilişkiler şefinden skandal paylaşımları CHP ve HDP arasındaki ittifakı gözler önüne serdi. Personel şefi Dilek Karafazlı, sosyal medyada "CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazdı. 2013'te ise skandal mesajları ortaya çıktı. O mesaj da "AK Parti ile iç savaştan kaçış yok" mesajı.

CHP'li İBB'nin çift maaşlı yeni halkla ilişkiler şefinden skandal paylaşımları CHP ve HDP arasındaki ittifakı gözler önüne serdi. Personel şefi Dilek Karafazlı, sosyal medyada "CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazdı. 2013'te ise skandal mesajları ortaya çıktı. O mesaj da "AK Parti ile iç savaştan kaçış yok" mesajı.