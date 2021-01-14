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İBB halkla ilişkiler şefi Dilek Karafazlı'dan skandal! Demirtaş'a övgüler dizip iç savaş çığırtkanlığı yaptı

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Giriş: 14.01.2021 08:55
Güncelleme:14.01.2021 09:11
CHP'li İBB'nin çift maaşlı yeni halkla ilişkiler şefinden skandal paylaşımları CHP ve HDP arasındaki ittifakı gözler önüne serdi. Personel şefi Dilek Karafazlı, sosyal medyada "CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazdı. 2013'te ise skandal mesajları ortaya çıktı. O mesaj da "AK Parti ile iç savaştan kaçış yok" mesajı.

CHP'li İBB'nin çift maaşlı yeni halkla ilişkiler şefinden skandal paylaşımları CHP ve HDP arasındaki ittifakı gözler önüne serdi. Personel şefi Dilek Karafazlı, sosyal medyada "CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazdı. 2013'te ise skandal mesajları ortaya çıktı. O mesaj da "AK Parti ile iç savaştan kaçış yok" mesajı.

İBBnin çift maaşlı yeni Halkla İlişkiler şefi Dilek Karafazlı: AK Parti ile iç savaştan kaçış yok İBB'NİN ÇİFT MAAŞLI YENİ HALKLA İLİŞKİLER ŞEFİ DİLEK KARAFAZLI: AK PARTİ İLE İÇ SAVAŞTAN KAÇIŞ YOK
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