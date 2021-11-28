İBB Göktürk Camii inşaatını durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göktürk'te yapımına başlanan ruhsatlı cami inşaatını durdurdu. İBB'nin inşaat alanı için "dere yatağı" dediği ancak İSKİ'de böyle bir bilgi olmadığı öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Proje mimarı Mehmet Osmanlıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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