28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İBB Göktürk Camii inşaatını durdurdu

İBB Göktürk Camii inşaatını durdurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2021 13:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göktürk'te yapımına başlanan ruhsatlı cami inşaatını durdurdu. İBB'nin inşaat alanı için "dere yatağı" dediği ancak İSKİ'de böyle bir bilgi olmadığı öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Proje mimarı Mehmet Osmanlıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlar bu düğünü izledi
Milyonlar bu düğünü izledi
Kar, sağanak ve fırtına uyarısı!
Kar, sağanak ve fırtına uyarısı!
İBB cami inşaatını durdurdu
İBB cami inşaatını durdurdu
İzmir’de bitmeyen proje!
İzmir'de bitmeyen proje!
BAYKAR’ın genç mühendisine veda
BAYKAR'ın genç mühendisine veda
Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem
Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem
Bizim Yunus Belgeseli
Bizim Yunus Belgeseli
Gözde Türker’in eşi bakın kim çıktı
Gözde Türker'in eşi bakın kim çıktı
genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Güvenlik zaafiyeti açıklaması
Güvenlik zaafiyeti açıklaması
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Dev kargo uçağıyla Rusya’dan getirildi! 4 metre çapında...
Dev kargo uçağıyla Rusya'dan getirildi! 4 metre çapında...
Daha Fazla Video Göster