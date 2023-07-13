İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

Yeşilçam'ın efsanevi kötü adamı Erol Taş, 600'e yakın filmde oynayarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 1998 yılına hayatını kaybeden merhum sanatçı, yıllar sonra Cankurtaran'daki kahvehanesiyle gündem oldu. Yeşilçam'ın en ünlü mekanlarından olan kahvehane ilgisizlik ve bakımsızlıktan harabeye döndü. Bugün yayınlanan köşe yazısında konuyu ele alan Sabah yazarı Yüksel Altuğ "İBB Başkanı İmamoğlu, elin Viyana'sında müzayede takip ettiği kadar, bu emanetin yok olup gitmesine engel olsaydı keşke." dedi.