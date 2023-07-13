13 Temmuz 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü
Yeşilçam'ın efsanevi kötü adamı Erol Taş, 600'e yakın filmde oynayarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 1998 yılına hayatını kaybeden merhum sanatçı, yıllar sonra Cankurtaran'daki kahvehanesiyle gündem oldu. Yeşilçam'ın en ünlü mekanlarından olan kahvehane ilgisizlik ve bakımsızlıktan harabeye döndü. Bugün yayınlanan köşe yazısında konuyu ele alan Sabah yazarı Yüksel Altuğ "İBB Başkanı İmamoğlu, elin Viyana'sında müzayede takip ettiği kadar, bu emanetin yok olup gitmesine engel olsaydı keşke." dedi.