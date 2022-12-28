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İBB binası önünde hareketli saatler! Tezgahı elinden alınan simitçi kendini yakmaya çalıştı

İHA
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Giriş: 28.12.2022 15:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binası önüne gelen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. İBB zabıtası tarafından simit tezgahına el konulmasına tepki olarak eylem yaptığı öğrenildi. İbrahim B., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek “O buraya gelsin. Onunla konuşacağım” dedi.
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