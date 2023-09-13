13 Eylül 2023, Çarşamba
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Yaptım diyerek algı oluşturdu kokusu çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında verdiği vaatlerden birini daha yerine getirmedi. Islah çalışmasından sonra etrafına Yaşam Vadisi yapılacağını söylediği Ayamama Deresi için 5 ay önce "Ayamama Yaşam Vadisi çok güzel oldu" ifadesini kullanmıştı. Ancak dereden yükselen kokular İmamoğlu'nun algı çalışması içinde olduğunu çok geçmeden ortaya koydu. Metro çalışmalarına beton döküp projeleri durduran İmamoğlu, 2022 yılında ıslah çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz dediği Ayamama Deresi'ni kaderine terk etti. Fabrika atıklarının karıştığı Ayamama'da kirlilik baş gösterirken etrafa yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor. Islah çalışmalarının yapılmadığı ve suyu 5 ilçeden geçen dereden yayılan pisliğin hastalık riski taşıdığı ön görülüyor.