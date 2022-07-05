05 Temmuz 2022, Salı
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Hz. Muhammed’in mucizesinin gerçekleştiği yer! Kökleriyle kalkıp Peygamberimizi selamlayan ağaç
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in mucizesinin gerçekleştiği yere yapılan Mescid-i Şecere diğer bir deyişle Mescidi Secar ya da Ağaç Mescidi hacı adaylarının akınına uğruyor. Peki orada gerçekleşen mucize neydi? Yanıtını Mekke'de bulunan ekip arkadaşımız Muhammed Emin Karadağ’ın konuğu olan din görevlisi Enver Canpolat verdi.