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Hz. Muhammed’in mucizesinin gerçekleştiği yer! Kökleriyle kalkıp Peygamberimizi selamlayan ağaç

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Giriş: 05.07.2022 13:02
Güncelleme:05.07.2022 13:02
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in mucizesinin gerçekleştiği yere yapılan Mescid-i Şecere diğer bir deyişle Mescidi Secar ya da Ağaç Mescidi hacı adaylarının akınına uğruyor. Peki orada gerçekleşen mucize neydi? Yanıtını Mekke'de bulunan ekip arkadaşımız Muhammed Emin Karadağ’ın konuğu olan din görevlisi Enver Canpolat verdi.
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