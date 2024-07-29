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Huzur şehri haline gelen Tunceli’de atlı jandarma timi göreve başladı

Huzur şehri haline gelen Tunceli’de atlı jandarma timi göreve başladı

İHA
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Giriş: 29.07.2024 12:45
Uzun yıllar adı terörle anılan Tunceli, artık huzur şehrine dönüştü. Bir zamanlar zırhlı araç ve helikopterlerin devriye attığı kentte özellikle milli park ve tabiat parkı ile vatandaşların yoğunlukla kullandığı mesire alanlarında artık atlı jandarma timleri görev yapmaya başladı. Timler, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
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