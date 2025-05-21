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Husumetlisini sokak ortasında bıçakladı

Husumetlisini sokak ortasında bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 20:39
Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine durumu bildiridi. M.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Husumetlisini sokak ortasında bıçakladı
Husumetlisini sokak ortasında bıçakladı
Husumetlisini sokak ortasında bıçakladı
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