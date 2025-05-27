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Husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı!

Husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 01:14
Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Teyfik Çiğerci Sokak içerisinde bulunan kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kişi, bölgeye gelen iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda tüfekle açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alarak yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken zanlılar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı!
Kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaralandı!
Kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaralandı!
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