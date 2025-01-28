Husumetlisini 3’üncü kattaki evinin balkonunda vurdu!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda İ.A., daha önceden aralarında husumet bulunan B.F. 3'üncü kattaki evinin balkonunda olduğu sırada pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalar koluna isabet eden B.F. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri B.F.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olayın ardından kaçan İ.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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