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Husumetlisini 3’üncü kattaki evinin balkonunda vurdu!

Husumetlisini 3'üncü kattaki evinin balkonunda vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 23:38
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda İ.A., daha önceden aralarında husumet bulunan B.F. 3'üncü kattaki evinin balkonunda olduğu sırada pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalar koluna isabet eden B.F. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri B.F.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olayın ardından kaçan İ.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Husumetlisini 3’üncü kattaki evinin balkonunda vurdu!
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