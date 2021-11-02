Husumetlisine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Son dakika yaşam haberleri... Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırdı. Şahsın vurulma anları ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Öte yandan olay sonrası kaçan saldırganı JASAT ekipleri düzenlediğkleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan zanlı S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Eroğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. isimli kişi bir iş yerinden çıktığı sırada önünde bekleyen ve daha önceden husumetli olduğu S.K. isimli kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KATİL ZANLISINI JASAT EKİPLERİ YAKALADI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Edremit OYİT ekipleri tarafından olay yeri çevresinde gerekli incelemeler yapıldı. 4 el ateş eden ve olay sonrası kaçan S.K., JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Olay sonrası özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.H. isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.