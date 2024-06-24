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Husumetliler karşı karşıya geldi! Birbirlerini öldüresiye dövdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 21:37
Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gurup, aralarında husumet bulunan bir şahsa saldırdı. Araçtan tekme tokat indirilen şahıs, yere düştü. Hırsını alamayan gurup, yerdeyken şahsa tekme ve sopalarla defalarca vurdu. Araya vatandaşların girmesi ile saldırganlar uzaklaştırılırken, şahıs aldığı darbeler ile bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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