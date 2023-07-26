Husumetli ik ailenin taşlı, sopalı kavgasına Özel Harekat Polisi müdahale etti 2 yaralı

Adana'da husumetli iki aile sokakta birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen grup, özel harekat polisinin tüfekle havaya ateş açması sonrası ayrıldı. Sopalar nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.