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Hurmada hileye dikkat: Parlak hurmalardan uzak durun!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 09:13
Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan hurmanın bir de 'hile' kısmı var. Gıda sahtekarları, hurmaya glikoz şurubu ekleyerek sağlığımızla oynuyorlar. Peki, bunu nasıl anlayacağız, hurma alırken nelere dikkat edeceğiz? Ekibimiz araştırdı...
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