Hurmada hileye dikkat: Parlak hurmalardan uzak durun!

Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan hurmanın bir de 'hile' kısmı var. Gıda sahtekarları, hurmaya glikoz şurubu ekleyerek sağlığımızla oynuyorlar. Peki, bunu nasıl anlayacağız, hurma alırken nelere dikkat edeceğiz? Ekibimiz araştırdı...

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