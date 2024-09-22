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Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak kurtuldu

Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak kurtuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 12:08
Konya-Antalya D-687 Karayolunda seyir halindeki kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Hurdaya dönen kamyonda bulunun sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.
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Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak kurtuldu
Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak kurtuldu
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