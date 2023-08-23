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Hurdaya ayrılan Chevrolet Suburban’ı yıllar sonra geri aldı! Restore etti: Ev teklif eden bile var

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Giriş: 23.08.2023 09:49
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan şoför olarak emekli olan Kemal Albayrak'ın (68), 22 yıl sonra yeniden kavuştuğu ve 28 ay restoresiyle uğraştığı klasik aracı görenlerin dikkatini çekiyor.
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