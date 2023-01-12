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Hurdacıyı çekiçle kafasına vurarak öldürdüler! Cebinden aldıkları parayla hamburger yemeye gitmişler

DHA
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Giriş: 12.01.2023 13:26
Bursa'da hurdacılık yapan 59 yaşındaki Mustafa Yakut'u iş yerinde dövüp, çekiçle kafasına vurarak öldürdüğü iddiasıyla, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ferhat Tuna (20), cinayet sonrası, maktulün cebinden aldıkları para ile araç kiralayıp hamburger yemeye gittikleri sırada yakalandıklarını söyledi. Ferhat Tuna, Mustafa Yakut'u, olay günü yanında bulunan R.Ö.'nün (17) öldürdüğünü öne sürdü.
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