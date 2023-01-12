12 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hurdacıyı çekiçle kafasına vurarak öldürdüler! Cebinden aldıkları parayla hamburger yemeye gitmişler
Bursa'da hurdacılık yapan 59 yaşındaki Mustafa Yakut'u iş yerinde dövüp, çekiçle kafasına vurarak öldürdüğü iddiasıyla, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ferhat Tuna (20), cinayet sonrası, maktulün cebinden aldıkları para ile araç kiralayıp hamburger yemeye gittikleri sırada yakalandıklarını söyledi. Ferhat Tuna, Mustafa Yakut'u, olay günü yanında bulunan R.Ö.'nün (17) öldürdüğünü öne sürdü.