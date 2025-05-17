17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Hurdacıların alacak-verecek kavgası kanlı bitti
Olay, 17.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kültür caddesi üzerinde M.S. ile H.B. ve E.B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alan M.S. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı.