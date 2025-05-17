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Hurdacıların alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Hurdacıların alacak-verecek kavgası kanlı bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:44
Olay, 17.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kültür caddesi üzerinde M.S. ile H.B. ve E.B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alan M.S. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı.
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Hurdacıların alacak-verecek kavgası kanlı bitti
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