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Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle kilometrelerce yol gitti

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Giriş: 15.03.2024 17:09
Antalya'da aynaları, camları, plakası olmayan ve bagaj kapağı üzerinde bir köpeğin yattığı otomobilin sürücüsü, trafikte kilometrelerce ilerledi. uyarılara aldırış etmeyen sürücüye bir başka sürücü, "bu araç uçaktan düşmüş gibi" diyerek tepki gösterdi.
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