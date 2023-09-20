20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hurda malzemelerle aracına klima yaptı!

Hurda malzemelerle aracına klima yaptı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 13:39
Şırnak'ın Silopi ilçesinde demir doğrama ustası, sıcaklıklarla baş edemeyince aracına hurda malzemelerden su kliması yaptı. Hazım Zeyrek, "Allah'a şükür şu an devamlı soğuk hava içeri giriyor. Aracın kendi kliması olmadığı için böyle bir yöntem denedik" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı!
3 yaşındaki kızın kulağından bakın ne çıktı!
Hurda malzemelerle aracına klima yaptı!
Hurda malzemelerle aracına klima yaptı!
Freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı
Freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı
Araç kullanırken dehşeti yaşadı!
Araç kullanırken dehşeti yaşadı!
İBB’nin çalışmasında doğalgaz borusu patladı
İBB’nin çalışmasında doğalgaz borusu patladı
Oyuncu Merve Kayaalp neden intihar etti?
Oyuncu Merve Kayaalp neden intihar etti?
Eski eşini darp eden şahıs gözaltına alındı
Eski eşini darp eden şahıs gözaltına alındı
Sahilde yürüyorlardı! İşte yıldırım düşme anı
Sahilde yürüyorlardı! İşte yıldırım düşme anı
Gürültüden rahatsız oldu: Bıçakla kovaladı
Gürültüden rahatsız oldu: Bıçakla kovaladı
Sakarya’da başıboş köpek dehşeti!
Sakarya'da başıboş köpek dehşeti!
Kilosu altınla yarışıyor!
Kilosu altınla yarışıyor!
Polis aracı servis minibüsü ve taksi çarpıştı
Polis aracı servis minibüsü ve taksi çarpıştı
Daha Fazla Video Göster