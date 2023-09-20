Hurda malzemelerle aracına klima yaptı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde demir doğrama ustası, sıcaklıklarla baş edemeyince aracına hurda malzemelerden su kliması yaptı. Hazım Zeyrek, "Allah'a şükür şu an devamlı soğuk hava içeri giriyor. Aracın kendi kliması olmadığı için böyle bir yöntem denedik" dedi.

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