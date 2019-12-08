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08.12.2019

Hurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı |Video

Adana'da hurda araç yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı. D-400 Karayolunda üzerindeki hurda araç parçaları düşme tehlikesi taşıyan kamyon, görenlerin şaşkın bakışları arasında ilerledi. Trafikte görenlerin yüreklerini ağza getiren o anlar kameralara böyle yansıdı.

Adana'da hurda araç yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı.

Alınan bilgiye göre, hurda araç yüklü 01 BJU 20 plakalı kamyon, kapasitesinin üstünde taşıdığı yükle trafiğin en yoğun olduğu D-400 Karayoluna çıktı. Hurda araç parçalarının üst üste konulduğu kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi çevredeki araçlar için tehlike oluşturdu.
Her an hurdaların yola ve yanından geçen araçların üzerine düşme tehlikesi taşıyan kamyonu görenler ise hayretler içinde kaldı.
Bir zabıta aracının da üzerindeki yüküyle tehlike saçan kamyonun sağından geçip gitmesi dikkat çekti.

Kazaya davetiye çıkaran kamyon şoförü tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

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