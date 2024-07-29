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Hükümet Manavgat'ı yeniden ayağa kaldırdı! Evler yenilendi doğa yeşillendi

Hükümet Manavgat'ı yeniden ayağa kaldırdı! Evler yenilendi doğa yeşillendi

İHA
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Giriş: 29.07.2024 09:57
Tarihler 28 Temmuz 2021'i gösterdiğinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Antalya'nın Manavgat ilçesi, 10 gün boyunca alevler arasında kalarak büyük bir yıkıma uğramıştı. Büyük felaketin 3. yıl dönümünde, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağır hasar gören 911 konutun 788'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.
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