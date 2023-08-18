Hukuk tanımazlığın da bu kadarı! Mal sahibi iş insanının fabrikasına çöktü

İzmir'de gıda üretimi yapan işadamı, mal sahiplerinin 27 bin liralık kirayı 100 bin liraya çıkarması üzerine anlaşmazlığa düştü. Fahiş kira artışını kabul etmeyen işadamı hayatının şokunu yaşadı. Fabrikanın kilitlerini değiştiren mal sahipleri, işadamının fabrikaya girişini engellemek için de kapıya bekçi koydu.