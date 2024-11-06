Hudut hattında 25 katmanlı güvenlik duvarı

Türkiye-İran sınır hattı, Cumhuriyet tarihinin en yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. 6. Tugay Komutanlığı'nın sorumluluğundaki 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde Modüler Beton Duvar (MBD) ve hendekler yer alırken, İHA'lar, dron'lar ve sismik hareket algılayıcı sistemler ile sınırda yasa dışı geçişlere karşı 7 gün 24 saat etkin bir güvenlik sağlanıyor. ASELSAN üretimi insansız kara araçları ve 25 katmanlı güvenlik sistemiyle sınırda adeta kuş uçurtulmuyor.