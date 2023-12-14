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Horozların vakitsiz ötme hakkı korunacak! Fransa’da ilginç yasa kabul edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 23:34
Güncelleme:14.12.2023 23:35
Fransa'da horozların kırsal bölgelerde 'vakitsiz' ötme hakkını koruyan yasa kabul edildi. Bunun ardından gözler uzun ötüşlü horozuyla ünlü Denizli'ye çevrildi. Peki Denizlili horoz üreticileri Fransa'daki bu yasaya ne diyor? İşte detaylar…
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Horozların vakitsiz ötme hakkı korunacak!
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