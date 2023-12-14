Horozların vakitsiz ötme hakkı korunacak! Fransa’da ilginç yasa kabul edildi

Fransa'da horozların kırsal bölgelerde 'vakitsiz' ötme hakkını koruyan yasa kabul edildi. Bunun ardından gözler uzun ötüşlü horozuyla ünlü Denizli'ye çevrildi. Peki Denizlili horoz üreticileri Fransa'daki bu yasaya ne diyor? İşte detaylar…

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