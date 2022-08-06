06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Hollywood yıldızı Anne Heche’nin aracı alev topuna döndü! Yoğun bakıma kaldırıldı
ABD'li Hollywood yıldızı Anne Heche, Los Angeles'te tam da evinin önünde kaza geçirdi. Evinin garaj kapısına çarpan oyuncu, alev topuna dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Vücudunda ağır yanıklar olan Heche, entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldı.