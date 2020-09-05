Hollywood koronavirüs gölgesi altında! Dünya bu isimleri konuşuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını ünlüler dünyasını da vurdu. Salgının başlangıcından bu yana dünya liderlerinden oyunculara ve sporculara kadar pek çok isim koronavirüs salgınına yakalandı. Setlere kadar uzanan salgın Hollywood filmlerini de etkisi altına aldı. Pandemi gölgesinde kalan film sektörü ciddi bir ekonomik darbe aldı. A Haber Dış Haberler editörü Eda Ulusoy, koronavirüs salgınının film sektörü üzerindeki etlilerini anlattı