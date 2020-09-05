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Hollywood koronavirüs gölgesi altında! Dünya bu isimleri konuşuyor

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Giriş: 05.09.2020 12:47
Güncelleme:05.09.2020 13:04
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını ünlüler dünyasını da vurdu. Salgının başlangıcından bu yana dünya liderlerinden oyunculara ve sporculara kadar pek çok isim koronavirüs salgınına yakalandı. Setlere kadar uzanan salgın Hollywood filmlerini de etkisi altına aldı. Pandemi gölgesinde kalan film sektörü ciddi bir ekonomik darbe aldı. A Haber Dış Haberler editörü Eda Ulusoy, koronavirüs salgınının film sektörü üzerindeki etlilerini anlattı
Hollywood koronavirüs gölgesi altında!
Hollywood koronavirüs gölgesi altında!
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