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Hollanda’dan Türkiye’ye yaşam yolculuğu! Dilara’nın sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 09:34
Hollanda'da yaşayan gurbetçi Şahin ailesi haftalardır kabusu yaşıyor. Kızları Dilara Şahin kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken hastane yetkilileri yaşam fişini çekme kararı aldı. A Haber'in olayı duyurmasıyla Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Dilara Şahin zorlu yolculuğun arından Türkiye'ye getirildi. Peki Dilara’nın sağlık durumu nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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