31 Ocak 2022, Pazartesi
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Hollanda’dan Türkiye’ye yaşam yolculuğu! Dilara’nın sağlık durumu nasıl?
Hollanda'da yaşayan gurbetçi Şahin ailesi haftalardır kabusu yaşıyor. Kızları Dilara Şahin kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken hastane yetkilileri yaşam fişini çekme kararı aldı. A Haber'in olayı duyurmasıyla Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Dilara Şahin zorlu yolculuğun arından Türkiye'ye getirildi. Peki Dilara’nın sağlık durumu nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.