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Hollanda'da Türk imam gece gündüz demeden İslam'ı anlatıyor! 150 kişinin hidayetine vesile oldu

AA
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Giriş: 10.03.2022 12:17
Hollanda'da 9 yıldır imamlık yapan Bünyamin Yıldız, çoğu Hollandalı olmak üzere Polonya, Rusya ve Çin gibi farklı ülkelerden ve Afrika'dan 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.
Türk imam gece gündüz demeden İslam’ı anlatıyor
Türk imam gece gündüz demeden İslam'ı anlatıyor
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