10 Mart 2022, Perşembe
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Hollanda'da Türk imam gece gündüz demeden İslam'ı anlatıyor! 150 kişinin hidayetine vesile oldu
Hollanda'da 9 yıldır imamlık yapan Bünyamin Yıldız, çoğu Hollandalı olmak üzere Polonya, Rusya ve Çin gibi farklı ülkelerden ve Afrika'dan 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.