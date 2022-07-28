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Hollanda cesur anne Latife Peker'i konuşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 10:07
Hollanda'da hırsız, bir fırına soygun girişiminde bulundu. Elindeki satırla dükkana giren soyguncu, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. O sırada oğlunun dükkanına bakan 48 yaşındaki Latife Peker, hırsıza elindeki bez ve temizlik malzemeleriyle müdahale etti. Saldırganı planlığı soygunu gerçekleştiremeden fırından uzaklaştıran Türk anne, ülkede cesaretiyle gündem oldu.
Hollanda cesur anne Latife Peker’i konuşuyor
Hollanda cesur anne Latife Peker'i konuşuyor
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