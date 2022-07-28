Hollanda cesur anne Latife Peker’i konuşuyor

Hollanda'da hırsız, bir fırına soygun girişiminde bulundu. Elindeki satırla dükkana giren soyguncu, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. O sırada oğlunun dükkanına bakan 48 yaşındaki Latife Peker, hırsıza elindeki bez ve temizlik malzemeleriyle müdahale etti. Saldırganı planlığı soygunu gerçekleştiremeden fırından uzaklaştıran Türk anne, ülkede cesaretiyle gündem oldu.