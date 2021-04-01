01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle vefatının üzerinden bir yıl geçti

Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle vefatının üzerinden bir yıl geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2021 01:26
Güncelleme:01.04.2021 01:27
Ömrünü mesleğine adayan ve kendisi gibi birçok hekim yetiştiren "hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Türkiye’yi hüzne boğan ölümün ardından öğrencileri "O son neslin en büyük hocasıydı. Bu ülkedeki on binlerce hekimin üzerinde onun çok büyük emeği vardı. Vefatı Türk tıbbı için büyük kayıp" ifadelerini kullanmıştı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz...
Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle vefatının üzerinden bir yıl geçti
Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle vefatının üzerinden bir yıl geçti
İstanbul çatışma: 2 ölü
İstanbul çatışma: 2 ölü
CHP’li belediyeye ücretli otopark tepkisi
CHP’li belediyeye "ücretli otopark" tepkisi
Guinness'e aday çay bardağı
Guinness'e aday çay bardağı
Nesli tükenme tehlikesinde! Böyle görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesinde! Böyle görüntülendi
Yanardağ patlarken öyle bir şey yaptılar ki...
Yanardağ patlarken öyle bir şey yaptılar ki...
PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü?
PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü?
Bir Anadolu evladı
Bir Anadolu evladı
Bina yıkımında yeni dönem
Bina yıkımında yeni dönem
Hamidiye suya zam!
Hamidiye suya zam!
Lüks villada can pazarı!
Lüks villada can pazarı!
Batı'nın propaganda aracı: Süper kahramanlar!
Batı'nın propaganda aracı: Süper kahramanlar!
Daha Fazla Video Göster