Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle vefatının üzerinden bir yıl geçti

Ömrünü mesleğine adayan ve kendisi gibi birçok hekim yetiştiren "hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Türkiye’yi hüzne boğan ölümün ardından öğrencileri "O son neslin en büyük hocasıydı. Bu ülkedeki on binlerce hekimin üzerinde onun çok büyük emeği vardı. Vefatı Türk tıbbı için büyük kayıp" ifadelerini kullanmıştı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz...