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Hobisini işe çevirdi kapalı teraryum üretti! 3 saatte bitiriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 18:46
A Haber Ankara'da yaşayan Ilgın Akarca'nın hayat hikayesini ekranlara getirdi. Ilgın Akarca, 10 yıl önce hobi olarak başladığı kapalı sistem teraryum üretimini meslek haline getirdi. Ürettiği teraryumlarla da kavanozlarda bir dünya oluşturuyor.
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Hobisini işe çevirdi kapalı teraryum üretti!
Hobisini işe çevirdi kapalı teraryum üretti!
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