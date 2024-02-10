Hobisini işe çevirdi kapalı teraryum üretti! 3 saatte bitiriyor

A Haber Ankara'da yaşayan Ilgın Akarca'nın hayat hikayesini ekranlara getirdi. Ilgın Akarca, 10 yıl önce hobi olarak başladığı kapalı sistem teraryum üretimini meslek haline getirdi. Ürettiği teraryumlarla da kavanozlarda bir dünya oluşturuyor.

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