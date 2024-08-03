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Hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdi! Ahşap onun elinde şekil oluyor

Hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdi! Ahşap onun elinde şekil oluyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.08.2024 11:22
Tarihi Osmanlı dönemine dayanan Naht sanatına hobi olarak uğraşmaya başlayan Rauf Zenger zamanla kendini geliştirerek bu sanatı mesleği haline getirdi. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...
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