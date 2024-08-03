Hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdi! Ahşap onun elinde şekil oluyor

Tarihi Osmanlı dönemine dayanan Naht sanatına hobi olarak uğraşmaya başlayan Rauf Zenger zamanla kendini geliştirerek bu sanatı mesleği haline getirdi. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN