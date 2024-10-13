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Hobi amaçlı başladı mesleği oldu

Hobi amaçlı başladı mesleği oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 08:46
İzmir'de yaşayan Sevinç Tunceli hobi amaçlı başladığı ahşap oyma sanatını mesleğe dönüştürdü. 12 yıldır ahşap oymacılığı yapan Tunceli, mesleğini büyük bir heyecanla sürdürüyor. İşte onun hikayesi...
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Hobi amaçlı başladı mesleği oldu
Hobi amaçlı başladı mesleği oldu
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