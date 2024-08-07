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Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.08.2024 14:19
Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi
Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi
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