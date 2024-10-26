26 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Hızını alamayan otomobil kafeye daldı, faciadan dönüldü

Hızını alamayan otomobil kafeye daldı, faciadan dönüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2024 19:09
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, belediyeye ait sosyal tesislere daldı. Olay anında kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte uyuşturucu pazarlığındaki şifre!
İşte uyuşturucu pazarlığındaki şifre!
Hızını alamadu kafeye daldı!
Hızını alamadu kafeye daldı!
Şehit düşen Kander Babür’e son görev!
Şehit düşen Kander Babür'e son görev!
Bakan Işıkhan: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Bakan Işıkhan: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı
Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı
Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
3 kadını öldürdü kirpi yuvasında yakalandı!
3 kadını öldürdü kirpi yuvasında yakalandı!
Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
52 bin dal makaron ele geçirildi
52 bin dal makaron ele geçirildi
Otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu
Otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu
Havalar soğudu sobalar satışa çıkarıldı
Havalar soğudu sobalar satışa çıkarıldı
3 bin saman balyası kül oldu
3 bin saman balyası kül oldu
Daha Fazla Video Göster