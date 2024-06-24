Hizbullah İsrail’de kışlayı vurdu! İsrail’den yeni cephe açıklaması

Lübnan'daki Hizbullah güçleri, İsrail'deki askeri noktaların koordinatlarını paylaşarak yaptığı tehdidin ardından yeni bir saldırı düzenledi. Bir kışlayı hedef alan Hizbullah, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Gallant ise ABD seyahati öncesi dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

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