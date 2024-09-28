28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2024 16:02
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef alıyor. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın da aralarında bulunduğu tüm komuta kademesinin öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah da Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı. İran dini lideri Hamaney'den de konuya ilişkin açıklama gelirken açıklamada "Direnişin tüm güçleri Hizbullah'a destek için yanlarında olacak" ifadeleri kullanıldı.
Fener olmaması felakete davetiye çıkarıyor
Fener olmaması felakete davetiye çıkarıyor
Sanat köylere taşınıyor: Bu tiyatro Mekansız
Sanat köylere taşınıyor: Bu tiyatro Mekansız
Kapora dolandırıcılarına operasyon!
Kapora dolandırıcılarına operasyon!
Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor
Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor
Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!
Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!
Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü
Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü
Mersinli çobanın sıra dışı hayatı!
Mersinli çobanın sıra dışı hayatı!
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Kopan kaya parçası otomobile düştü
Kopan kaya parçası otomobile düştü
Elazığ’da park halindeki araç alev aldı
Elazığ’da park halindeki araç alev aldı
’’Parçalanmaktan zar zor kurtulduk’’
''Parçalanmaktan zar zor kurtulduk''
Sultangazi’de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
Daha Fazla Video Göster