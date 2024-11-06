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Hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı!

Hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 00:28
İstanbul Bahçelievler’de, trafikte aşırı hız yapıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü yakalandı. Sürücüye toplam 9 bin 325 TL para cezası kesildi.
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